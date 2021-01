Dove vedere Milan-Atalanta in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Dove vedere Milan-Atalanta in tv o in diretta streaming

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Milan-Atalanta in tv e in streaming, tutte ciò che c’è da sapere. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro-Milano, la sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La partita si giocherà a porte chiuse, come previsto dalle attuale normative del Governo Italiano, espresse nell’ultimo DPCM.

Milan-Atalanta: ecco dove seguirla

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su ‘Sky Sport‘. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita su ‘Sky Sport Serie A‘, canale 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘, canale 252 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di ‘Sky‘. Pertanto, nessun passaggio della gara dei rossoneri su ‘DAZN‘.

Milan-Atalanta: ecco dove seguirla su internet

La sfida Milan-Atalanta, però, può essere seguita dai clienti ‘Sky‘ anche in diretta streaming tramite il servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Milan-Atalanta: streaming possibile anche ‘on demand’

I tifosi e gli appassionati rossoneri potranno inoltre vedere la partita, poi, in diretta on line su internet acquistando un pacchetto su Now TV, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana. DOVE VEDERE IL MILAN IN TV DALLA 17^ ALLA 29^ GIORNATA >>>