Milan-Atalanta, Condò: “Un errore Meite dal 1′. Ibra? La storia dell’anno”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò ha commentato dagli studi di Sky Sport la sconfitta del Milan contro l’Atalanta per 3-0 (QUI IL TABELLINO): “A posteriori, dico che è stato un errore schierare Meitè dal primo minuto. Le due milanesi oggi hanno ottenuto uno step in meno rispetto a ciò che mi aspettavo. Mi aspettavo un pareggio del Milan e una vittoria dell’Inter ed è chiaro che questo conferma di un campionato molto combattuto. C’è un ingorgo nell’alta classifica, che comprende anche l’Atalanta e potrebbe comprendere anche l’Atalanta in caso di vittoria. Il Milan e più in alto rispetto alle aspettative. Se mettessimo la Juve al posto del Milan avremmo parlato di campionato già finito, invece il Milan la sta conquistando pezzo per pezzo. La storia di Ibrahimovic è quella dell’anno, che è durata due anni”.

QUI LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC AL TERMINE DEL MATCH>>>