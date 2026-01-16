Arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore rossonero Strahinja Pavlovic: le ultime in vista del Lecce...
Arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Durante il match contro la Fiorentina di Vanoli, pareggiato 1-1 grazie al gol di Nkunku sul finale della gara, il difensore rossonero si è infortunato in uno scontro di gioco aereo con Comuzzo, autore del gol per i viola. Il calciatore, visibilmente ferito nella zona sopraccigliare sinistra, abbandonò il terreno di gioco per curarsi ed effettuare gli esami medici nell'ospedale più vicino. Il risultato? 9 punti di sutura. Ma, secondo quanto riferito dl giornalista Luca Bianchin, sono arrivate delle notizie positive.
Milan, buone notizie su Pavlovic
—
Il calciatore sembrerebbe aver fatto dei passi avanti, tanto che domenica è possibile che vada in panchina per la sfida contro il Lecce di Di Francesco. Ecco, di seguito, le sue parole: