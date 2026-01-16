Pianeta Milan
Milan, arrivano buone notizie: Pavlovic può essere convocato per la gara contro il Lecce

Arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore rossonero Strahinja Pavlovic: le ultime in vista del Lecce...
Alessia Scataglini
Arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Durante il match contro la Fiorentina di Vanoli, pareggiato 1-1 grazie al gol di Nkunku sul finale della gara, il difensore rossonero si è infortunato in uno scontro di gioco aereo con Comuzzo, autore del gol per i viola. Il calciatore, visibilmente ferito nella zona sopraccigliare sinistra, abbandonò il terreno di gioco per curarsi ed effettuare gli esami medici nell'ospedale più vicino. Il risultato? 9 punti di sutura. Ma, secondo quanto riferito dl giornalista Luca Bianchin, sono arrivate delle notizie positive.

Milan, buone notizie su Pavlovic

Il calciatore sembrerebbe aver fatto dei passi avanti, tanto che domenica è possibile che vada in panchina per la sfida contro il Lecce di Di Francesco. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Strahinja Pavlovic fa passi avanti: a oggi, è probabile che domenica vada in panchina. Il serbo oggi si è allenato in parte con la squadra con una fasciatura molto vistosa. Se giocherà, la ferita alla tempia andrà protetta."

