Milan, buone notizie: Leao in gruppo, per Krunic e Messias… | PM News

Rafael Leao, attaccante del Milan, prosegue nella sua tabella di marcia verso il rientro in campo, così come Krunic e Messias

A otto giorni dal problema all'adduttore, da Milanello arrivano confortanti notizie per quanto riguarda la situazione legata a Rafael Leao . Secondo quanto ci risulta, l'attaccante portoghese, stamani, si è allenato svolgendo l'intero lavoro con il gruppo, eccetto la partitella finale. Il classe 99' continua nella sua tabella di marcia verso il rientro in campo e, soprattutto, verso il cruciale match di ritorno in Champions League contro l' Inter .

Per quanto riguarda gli altri due assenti in casa Milan, Rade Krunic e Junior Messias, per entrambi vi è stato un lavoro personalizzato. Per il bosniaco il problema è una borsite al ginocchio destro, per il brasiliano, invece, si tratta di un fastidio agli adduttori. LEGGI ANCHE: Milan, altro flop delle riserve. Se ne salva solo una...