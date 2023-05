Spezia-Milan, riserve altro flop: si salva solo Adli | NEWS

La Gazzetta dello Sport fa il punto dopo Spezia-Milan, parlando delle riserve dei rossoneri. Si salva solo Adli

Il Milan perde contro lo Spezia subendo due gol e non dando quasi mai la prova di voler davvero vincere la gara. Stefano Pioli, ha messo in campo per necessità e infortuni, molte seconde linee e, un'altra volta, il Milan delle riserve ha deluso, tranne Adli. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

Milan, si salva solo Adli — Pioli, si legge, ha lasciato De Ketelaere in panchina piazzando Origi sulla fascia sinistra. Contro Cremonese e Inter aveva fatto vedere qualcosa, ma contro lo Spezia ha deluso. Stesso discorso per Rebic, che ormai da prima punta non incide più. Il croato non hai calciato in porta. L'unico tentativo è stato murato da Amian. A centrocampo non è andata meglio. Pobega ha perso 17 palloni, tanti, e non ha mai verticalizzato. De Ketelaere entra male e perde un altro pallone potenzialmente pericoloso, per ora non ha inciso mai col Milan.

L'unico, secondo la rosea, che ha offerto qualche piccolo segnale è stato Yacine Adli, alla presenza numero sei in stagione. Un bel dribbling lungo la fascia, un paio di passaggi giusti, un'azione insistita partendo da sinistra. In un Milan in cui chiunque ha avuto almeno una chance, forse il francese avrebbe fatto comodo. Pioli potrebbe darli più spazio, in un Milan delle riserve che ha fatto spesso male. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un nuovo nome per il centrocampo