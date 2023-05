Calciomercato Milan – Non solo Kamada, altro nome per il centrocampo

Il Milan perde contro lo Spezia e ora rischia seriamente di dover dire addio alla Champions League. Ora il Diavolo dovrà fare di tutto per rimontare l'Inter e conquistare la finale di Instanbul, la strada si fa dura. Sono molte le squadre che si stanno giocando il quarto posto valido per qualificarsi alla Champions League. Un obiettivo fondamentale anche per il prossimo calciomercato.