Calciomercato – Juventus, distanza per Milinkovic-Savic. Il Milan…

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare molte cose. I rossoneri, potrebbero andare alla ricerca di un centrocampista, per andare a rinforzare un ruolo che è sembrato molto corto in questa stagione. Oltre ai rumor recenti su Kamada, il Milan potrebbe guardare in Italia per un colpo davvero da 90. Ne parla l'edizione odierna de Il Messaggero.