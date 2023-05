Calciomercato Milan – Contatti per Kamada, ma il Napoli…

Nella giornata di ieri, calciomercato.com, ha riportato del forte interesse del Milan, per Kamada, tanto da parlare di un accordo molto vicino tra le parti . L'edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta l'interesse rossonero per il giapponese, ma si parla anche del Napoli , che per il quotidiano, avrebbe un vantaggio per la prossima sessione di calciomercato . Ecco le utlime.

Calciomercato, sfida Milan-Napoli per Kamada

I primi contatti del Napoli con il management per Kamada, si legge, hanno ispirato un ottimismo evaporato l’altro ieri, quando sul giapponese si è lanciato anche il Milan, che adesso sta in vantaggio. Certe storie si complicano all’improvviso e poi magicamente si ricompongono: la Champions è una dimensione alla quale Kamada è chiaramente interessato, il Napoli è sicuro di giocarla, il Milan non ancora, e ciò può dilatare i tempi della trattativa, per questo la trattiva con i rossoneri potrebbe non essere sicura di andare in porto. Un vantaggio che potrebbe essere cruciale per i partenopei. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un nuovo nome per il centrocampo