Calciomercato – Principio d’accordo tra il Milan e Kamada | News

Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe un principio d'accordo per Daichi Kamada in vista della prossima sessione di calciomercato

Nelle ultime ore si era parlato di un'importante azione di disturbo da parte del Milan nei confronti del Napoli per arrivare a Daichi Kamada. Il giapponese, come noto, è in scadenza di contratto con il suo club, l'Eintracht Francoforte, a giugno 2023 e proprio per questo motivo è un giocatore parecchio ambito da diversi club.