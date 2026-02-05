Pioli, durante i suoi anni migliori in rossonero, si è fermato alla soglia dei 49 punti per ben tre volte (20-21-23). La differenza, anche se minima, sta tutte nella gestione della pressione. Se con Pioli la squadra 'entusiasmava' con un bel gioco, l'attuale ha abbracciato la filosofia di Allegri: difesa solida e massima efficienza sotto porta ad ogni occasione.