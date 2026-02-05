Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri show: il Diavolo torna in alto e sorpassa l’era di Pioli

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri show: il Diavolo torna in alto e sorpassa l’era di Pioli

Milan, Allegri show: il Diavolo torna in vetta e sorpassa l'era di Pioli
Il risultato al termine della 23^ giornata di Serie A parla chiaro: il Milan di Massimiliano Allegri viaggi a ritmi altissimi. I dati
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il risultato al termine della 23^ giornata di Serie A parla chiaro: il Milan di Massimiliano Allegri resiste all'Inter ma, soprattutto, viaggia. ritmi che non si vedevano da circa 10 lunghi anni. L'allenatore rossonero, tornato sulla panchina del Diavolo dopo più di un decennio dal suo primo mandato, ha superato di gran lunga i punteggi ottenuti dai suoi vari predecessori.

Il confronto tra l'era di Allegri e quella di Pioli: che numeri!

—  

Analizzando i dati raccolti dopo 23 giornate di campionato, il primato dei rossoneri è ben visibile. Con ben 50 punti conquistati, Allegri ha scavalcato i momenti migliori della gestione di Stefano Pioli, allenatore con cui il Milan ha vinto il suo 19esimo scudetto nel maggio del 2022.

LEGGI ANCHE

Pioli, durante i suoi anni migliori in rossonero, si è fermato alla soglia dei 49 punti per ben tre volte (20-21-23). La differenza, anche se minima, sta tutte nella gestione della pressione. Se con Pioli la squadra 'entusiasmava' con un bel gioco, l'attuale ha abbracciato la filosofia di Allegri: difesa solida e massima efficienza sotto porta ad ogni occasione.

La rinascita rossonera

—  

Quello che però salta di più agli occhi di tutti è il distacco rispetto alla precedente stagione, alquanto deludente. Nel 2024-2025, i due allenatori rossoneri Paulo Fonseca e Sergio Conceicao conquistarono appena 35 punti in 23 giornate, 15 in meno rispetto a quelli attuali.

Se andiamo indietro ancora un po', il divario risulta ancora più evidente: 32 punti della stagione 2019-2020 (con Giampaolo alla guida) e 39 dell'annata 2018-2019, con Gattuso in panchina.

Le prospettive

—  

LEGGI ANCHE: Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tutti >>>

Da quando l'allenatore livornese ha messo piede a Milanello, è riuscito a ridare un'anima alla squadra, valorizzando i singoli ma, allo stesso tempo, mantenendo un forte equilibrio complessivo. Con una media così altra, il traguardo finale risulta vicino. Storicamente infatti, superare i 50 punti a questo giro di boa, significa essere seriamente in corsa per il titolo, avendo ottime chance. Vedremo cosa il futuro ci riserverà.

 

Leggi anche
Lotta Scudetto, Ambrosini: “Il Milan non ha l’urgenza di vincere il campionato....
Montolivo dopo il 0-3 al Bologna: “Si è visto un Milan compatto e solido. Inter superiore,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA