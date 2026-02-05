Pioli, durante i suoi anni migliori in rossonero, si è fermato alla soglia dei 49 punti per ben tre volte (20-21-23). La differenza, anche se minima, sta tutte nella gestione della pressione. Se con Pioli la squadra 'entusiasmava' con un bel gioco, l'attuale ha abbracciato la filosofia di Allegri: difesa solida e massima efficienza sotto porta ad ogni occasione.
La rinascita rossonera—
Quello che però salta di più agli occhi di tutti è il distacco rispetto alla precedente stagione, alquanto deludente. Nel 2024-2025, i due allenatori rossoneri Paulo Fonseca e Sergio Conceicao conquistarono appena 35 punti in 23 giornate, 15 in meno rispetto a quelli attuali.
Se andiamo indietro ancora un po', il divario risulta ancora più evidente: 32 punti della stagione 2019-2020 (con Giampaolo alla guida) e 39 dell'annata 2018-2019, con Gattuso in panchina.
Le prospettive—
Da quando l'allenatore livornese ha messo piede a Milanello, è riuscito a ridare un'anima alla squadra, valorizzando i singoli ma, allo stesso tempo, mantenendo un forte equilibrio complessivo. Con una media così altra, il traguardo finale risulta vicino. Storicamente infatti, superare i 50 punti a questo giro di boa, significa essere seriamente in corsa per il titolo, avendo ottime chance. Vedremo cosa il futuro ci riserverà.
