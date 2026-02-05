Lotta Scudetto, Ambrosini: 'Il Milan non ha l'urgenza di vincere. L'Inter ...'

Pianeta Milan
Lotta Scudetto, Ambrosini: “Il Milan non ha l’urgenza di vincere il campionato. Potrebbe essere un vantaggio”

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la vittoria dei rossoneri e ha parlato di un vantaggio che potrebbero avere nella lotta Scudetto. Ecco le sue parole
Durante l'ultimo appuntamento con 'Cronache di Spogliatoio' l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri usciti vittoriosi dall'ultima partita di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco, dunque, il suo commento.

Massimo Ambrosini, le parole dopo la vittoria del Milan a Bologna

"Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti (al derby, ndr), una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre, se la vedi da questo punto di vista".

Massimo Ambrosini ha poi aggiunto: "Se Napoli e Juve continuano a far punti una fiche puoi metterla anche su di loro, pensando che loro continuino a fare punti. Chiaro che ci sarà anche Inter-Juve prima di quello, e quindi qualcosa o da una parte o dall’altra toglie. Però secondo me è un’occasione clamorosa. Ripeto, per il Milan questa non urgenza di vincere ti fa entrare in campo anche con una leggerezza, che se tu hai un obiettivo minimo, che adesso è a sette punti, sei veramente ancora più leggero e più tranquillo. Ora, se arrivi al derby e mantieni anche quel distacco lì, quel distacco lì l’Inter, ha mostrato anche storicamente, di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente. Non solo col Milan, ma abbiamo visto anche cosa è successo negli altri anni".

