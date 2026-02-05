Lotta Scudetto, Ambrosini: 'Il Milan non ha l'urgenza di vincere. L'Inter ...'

Massimo Ambrosini ha poi aggiunto: "Se Napoli e Juve continuano a far punti una fiche puoi metterla anche su di loro, pensando che loro continuino a fare punti. Chiaro che ci sarà anche Inter-Juve prima di quello, e quindi qualcosa o da una parte o dall’altra toglie. Però secondo me è un’occasione clamorosa. Ripeto, per il Milan questa non urgenza di vincere ti fa entrare in campo anche con una leggerezza, che se tu hai un obiettivo minimo, che adesso è a sette punti, sei veramente ancora più leggero e più tranquillo. Ora, se arrivi al derby e mantieni anche quel distacco lì, quel distacco lì l’Inter, ha mostrato anche storicamente, di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente. Non solo col Milan, ma abbiamo visto anche cosa è successo negli altri anni".