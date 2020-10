Milan, Albertini: “Tonali? Mi rivedo in lui, ma basta paragoni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, nell’intervista a Milan TV ha parlato di Sandro Tonali. Ecco le sue parole: “Come ho detto più volte mi rivedo in lui perchè gioca nello stesso ruolo e sa dare i tempi alla squadra ma il calcio è diverso e si è evoluto. Ai centrocampisti, in quella posizione, vengono chiesti compiti diversi: quando giocavo io si chiedevano molti lanci, mentre ora il centrocampista deve utilizzare maggiormente la transizione con la palla. Vorrei chiudere il capitolo con i paragoni perchè mettono pressione”

