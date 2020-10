Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan vive un momento positivo, considerando il primo posto in campionato e la qualificazione ai gironi di Europa League. Tuttavia bisogna affrontare la questione relativa ai rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan: la situazione Donnarumma

A tal proposito, Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sui due rinnovi. Ecco cosa ha detto: “Concluso il mercato dei trasferimenti, in casa Milan comincia il mercato dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Le situazioni dei due giocatori sono identiche nella forma ma diverse nella sostanza. Il 30 giugno entrambi i contratti scadono ma a differenza del turco, Donnarumma è cresciuto al Milan, si sente milanista e vuole rimanere a tutti i costi. Il Milan vuole tenerlo e prima del derby ci potrebbe essere un nuovo incontro con Raiola per trovare un’intesa comune anche perchè dal primo febbraio il giocatore potrebbe accordarsi a zero.

Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

Per Calhanoglu la situazione è diversa. Non è un giocatore più giovanissimo e ha magari determinate ambizioni per la carriera come giocare da protagonista la Champions League. Sappiamo che ci sono squadre interessate a prenderlo da svincolato come la Juventus e l’Atletico Madrid. La distanza tra quello che chiede Calhanoglu e quello che offre il Milan è molto ampia e al momento non ci sono grandi possibilità che Calhanoglu rinnovi il contratto con il Milan. E’ chiaro che poi si rivedranno con l’agente del giocatore nelle prossime settimane ma non è escluso che se dovesse arrivare un’offerta a gennaio il giocatore potrebbe partire”

