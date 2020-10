Scozia verso un mini-lockdown: a rischio Celtic-Milan di Europa League

Tanti contagi in Scozia: salterà Celtic-Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Celtic-Milan, prima gara del Gruppo H di Europa League, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, rischia di saltare. Questo perché, come riferito da ‘The Sun‘, dalle ore 18:00 di dopodomani, venerdì 9 ottobre, la Scozia osserverà un mini-lockdown di due settimane. Nel Paese, infatti, nella giornata di lunedì sono stati registrati 697 nuovi casi di contagio da coronavirus. Nessun decesso, ma il numero di ricoveri à aumentato da 8 a 218. Di questi, 22 in terapia intensiva. Da qui la decisione del Governo scozzese di chiudere tutto. Il confinamento includere rimanere a casa, naturalmente e la chiusura, probabilmente, di saloni di bellezza e parrucchieri. Non potendo entrare in Scozia, quindi, anche i rossoneri di Stefano Pioli rischiano di non giocare Celtic-Milan. Qualora saltasse, la gara potrebbe essere recuperata alla prima data utile secondo calendario UEFA. ECCO LE CURIOSITÀ PIÙ INTERESSANTI SULLE ITALIANE IN EUROPA LEAGUE >>>