Milan, incontro con l’agente di Rebic: non si parlerà solo di rinnovo

Arrivano voci secondo cui sarebbe previsto un incontro tra il Milan e l'agente di Rebic, in cui non si parlerà solo del rinnovo del croato

Ante Rebic , in questi anni al Milan , ha spesso vissuto alti e bassi, alternando momenti di forma in cui ha segnato reti a grappoli, a periodi decisamente meno positivi. Nonostante ciò ha sempre dimostrato grande professionalità e ha sempre dato il massimo per la maglia rossonera.

Sempre in base a quanto riportato da calciomercato.com, potrebbe però anche esserci l'occasione di parlare del giovane talento Luka Vuskovic. Il classe 2007, difensore dell'Hajduk Spalato è già finito nel mirino di diverse squadre europee, compreso il Milan. L'incontro per il rinnovo di Rebic potrà essere un'ottima opportunità per approfondire la questione per il gioiello croato. Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.