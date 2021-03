Milan, -26 milioni di indebitamento netto rispetto al 2018

Il Milan sta tornando ad altissimi livelli e lo sta facendo non solo sul campo, ma anche grazie al lavoro che si fa negli uffici, da cui poi deriva anche ciò che succede in campo. La gestione di Elliott, fino a questo momento, è assolutamente...

Ecco cosa riporta lo studio di KPMG Football Benchmark, infatti: "Attraverso alcune situazioni che ha permesso Suning, l'Inter è riuscita ad abbassare l'indebitamento finanziario. Questo calo dell'Inter è dovuto alla parziale conversione in conto capitale del finanziamento soci di Suning, per questo c'è stato un decremento. Lazio e Napoli non hanno fatto uso della leva finanziaria, il Milan ha migliorato la propria posizione grazie a iniezioni di capitale di Elliott. Roma e Juve hanno aumentato il loro indebitamento con l'emissione di altri prestiti obbligazionari".