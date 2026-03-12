Milan, 100 milioni per l'estate: il piano di Allegri e Furlani

Giornata a tinte rossonere in quel di Milano, su vari fronti. Ce ne parla il nostro inviato dal centro di Milano Stefano Bressi nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan'. Uno dei temi del video è il mercato per la prossima stagione. Riprendendo la notizia lanciata in mattina da 'La Gazzetta dello Sport', in cui si parlava di un pranzo mercato tra Allegri e Furlani, è chiaro che i nomi seguiti dal club rossonero per la prossima stagione siano frutto del lavoro congiunto di Allegri, Tare e Furlani. In particolare, il nome di Moise Kean, come raccontato più volte, sembra essere una specifica richiesta del tecnico toscano.
Nel nostro ultimo video su YouTube, Stefano Bressi ci parla dei piani del Milan sul mercato dopo un pranzo tra Allegri e Furlani, ma non solo
