Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pazzini: “Allegri prepara le partite in maniera perfetta, non ha vinto entrambi i derby per caso”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pazzini: “Allegri prepara le partite in maniera perfetta, non ha vinto entrambi i derby per caso”

Pazzini: 'Non è un caso che il Milan abbia vinto entrambi i derby'
Giampaolo Pazzini, 41 anni, ex attaccante del Milan dal 2012 al 2015, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby contro l'Inter ai microfoni di 'Aura Sport'
Redazione PM

Il successo del Milan nel derby contro l'Inter ha ridato un senso a un campionato che sembrava già concluso alle idi di marzo. I rossoneri hanno ridotto il distacco con la squadra di Chivu a 7 punti, le ultime 10 giornate saranno fondamentali per provare a completare la rimonta. Allegri mantiene i piedi per terra: "Una vittoria in meno per raggiungere la qualificazione in Champions League", ma ora, i tifosi milanisti, hanno il diritto di sperare in qualcosa di più grande.

Milan, le dichiarazioni di Pazzini

—  

Pochi giorni dopo il derby, Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di 'Aura Sport' per analizzare la vittoria dei rossoneri nella stracittadina contro l'Inter. Ecco, di seguito, le parole dell'ex attaccante del Milan.

LEGGI ANCHE

Sull'Inter: “L’ultima sconfitta dell’Inter era stata proprio nel derby contro il Milan, poi ha fatto 14 vittorie e 1 pareggio. Che Chivu abbia sbagliato la partita non ci sono dubbi, lo ha ammesso lui stesso in conferenza".

LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic blinda Allegri e gli fa una promessa: ora spetta al club mantenerla

Sul Milan: "Però c’è da fare anche i complimenti al Milan, Allegri riesce a preparare le partite in maniera perfetta. Non è un caso che abbia vinto entrambi i derby. Discorso scudetto penso sia comunque chiuso, perché per recuperare 7 punti all’Inter, che non gioca la Champions League, dovrebbe succedere davvero qualcosa di inaspettato”.

Leggi anche
Ultimo show all’Olimpico: i tifosi della Lazio preparano la maxi coreografia contro il Milan
Milan, Ibrahimovic blinda Allegri e gli fa una promessa: ora spetta al club mantenerla

© RIPRODUZIONE RISERVATA