Pazzini: 'Non è un caso che il Milan abbia vinto entrambi i derby'

Sull'Inter: “L’ultima sconfitta dell’Inter era stata proprio nel derby contro il Milan, poi ha fatto 14 vittorie e 1 pareggio. Che Chivu abbia sbagliato la partita non ci sono dubbi, lo ha ammesso lui stesso in conferenza".
Sul Milan: "Però c’è da fare anche i complimenti al Milan, Allegri riesce a preparare le partite in maniera perfetta. Non è un caso che abbia vinto entrambi i derby. Discorso scudetto penso sia comunque chiuso, perché per recuperare 7 punti all’Inter, che non gioca la Champions League, dovrebbe succedere davvero qualcosa di inaspettato”.
