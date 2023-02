MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il rinnovo di Leao, il retroscena di Moggi

MERCATO MILAN E TOP NEWS

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le dichiarazioni di Rafael Leao in merito al rinnovo e il retroscena svelato da Alessandro Moggi. Ma anche le parole di Zlatan Ibrahimovic a latere di Milan-Atalanta e la questione relativa al Nuovo Stadio, oltre al post social di Mike Maignan. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL RINNOVO DI LEAO — 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Rafael Leao, attaccante del Milan, alla luce di quanto detto ieri sera, nel pre-partita di Milan-Atalanta a 'San Siro', sia dal diretto interessato sia dal direttore sportivo del Diavolo, Frederic Massara. Il D.S., braccio destro del direttore tecnico Paolo Maldini, soffermandosi sulle questioni rinnovo per Leao e Olivier Giroud, ha detto senza troppi giri di parole: «Sui rinnovi di Leao e Giroud siamo fermi al capitolo precedente ma siamo sempre pronti a scriverne di nuovi. Lavoriamo per trovare una soluzione e anche in tempi brevi». Leao, prima di Milan-Atalanta, si era infatti espresso così sul suo rinnovo di contratto: «La firma? Sto bene a Milano, sto parlando con le persone che si occupano di questo. Vediamo a fine stagione cosa succede, ora è importante pensare alla partita». Di fatto, ha confermato di trovarsi bene in rossonero, ma anche come sia possibile ogni opzione da qui a giugno.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL NUOVO STADIO — Tiene banco, in questi giorni, la questione sulla possibile realizzazione del nuovo stadio a Milano per Milan e Inter. Secondo i 'rumors' delle ultime settimane, infatti, i due club meneghini potrebbero rinunciare al progetto comune di nuovo impianto sportivo in zona San Siro per costruirsi uno stadio per uno in aree diverse o della città o, addirittura, fuori da Milano. A tal proposito ha parlato oggi, a margine di un evento a Palazzo Marino, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha annunciato: "Ho chiamato Milan e Inter e ho chiesto loro di venire da me domattina, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa". "Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura - ha sottolineato Sala sulla questione del nuovo stadio tutto rossonero che vorrebbe costruire RedBird con Gerry Cardinale -, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme", le parole del Primo Cittadino milanese, riportate da 'Calcio e Finanza'.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC — Durante l'intervista ai microfoni di DAZN, Zlatan Ibrahimovic, ad una domanda riguardo il rinnovo del suo compagno di squadra Rafael Leao, ha voluto scherzarci su: "Ho passato il mio stipendio a lui. Sto già giocando gratis". Subito dopo, Marco Cattaneo, conduttore proprio di DAZN, ha risposto con un'altra domanda: "Quindi è fatta?" riferendosi ancora una volta alla trattativa per il prolungamento di contratto del giovane portoghese. Zlatan, però, stavolta ha reagito con una smorfia ed un "Vediamo...", guardando alla sua sinistra, prima di tornare su toni più spiritosi: "Cosa vuoi più? Vuoi casa mia? Ti do anche casa mia".

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL POST DI MAIGNAN — Sui social, infatti, negli ultimi mesi le malelingue avevano scritto come il rientro di Maignan nel Milan stesse slittando poiché, a loro dire, il portiere rossonero fosse dedito all'uso di sostanze stupefacenti. E che la società avesse coperto il tutto tenendolo fuori. Balle spaziali, naturalmente, che, evidentemente, hanno ferito nel profondo Maignan. Il quale, quasi contemporaneamente al post di cui sopra, in una storia su 'Instagram', ha pubblicato un messaggio piuttosto eloquente. "Le mie uniche droghe: fede, lavoro, vittorie", ha scritto Maignan. Con l'auspicio di mettere a tacere, una volta per tutte, chiunque non abbia meglio di niente da fare nel corso della propria giornata o della propria vita.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL RETROSCENA DI MOGGI — Intervistato da Calciomercatoweb.com, Alessandro Moggi, noto agente sportivo, ricorda qualche trattativa passata, con alcuni interessanti retroscena, e tra queste vi è un'offerta del Milan per Ciro Immobile risalente al 2017. "L'anno di Yonghong Li il Milan aveva offerto 55 milioni di euro, ma Lotito non l'ha mollato. A distanza di poco tempo ci fu una proposta di 50 milioni del Dalian, in Cina, che al giocatore offriva 12,5 milioni per cinque anni. Ma anche in quel caso la Lazio respinse l'offerta. E Ciro in entrambi i casi è rimasto volentieri alla Lazio - prosegue Moggi junior -, non ha mai forzato per andare via perché è attaccato alla società e si sente parte integrante del progetto. E' una dimostrazione che questi giocatori hanno dei valori, e non pensano sempre ai soldi come si dice spesso".Milan, sfuma definitivamente Icardi? Le news>>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!