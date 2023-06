MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Leao. Il retroscena su Frattesi

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

INTER SU LOFTUS-CHEEK — Uno dei profili accostati al Milan, forse quello più interessante, per colmare il vuoto lasciato ormai mesi fa dalla partenza di Franck Kessié è stato quello di Ruben Loftus-Cheek, mediano in uscita dal Chelsea. L'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, che spingevano parecchio per l'avanzamento della trattativa, sembra avere messo in stand-by i discorsi. Sebbene comunque l'inglese non sia ancora uscito dai radar del Diavolo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', però, se il Milan volesse fare un ultimo tentativo si dovrebbe guardare bene dalla concorrenza dell'Inter, che lo avrebbe messo nel mirino. In casa nerazzurra, comunque, le priorità rimarrebbero Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL RETROSCENA SU FRATTESI — Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, nel corso di un video sul proprio canale 'YouTube' ha parlato di un incontro che il Milan avrebbe fissato per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Di seguito le sue parole a riguardo: "La settimana prossima, da quello che ho saputo, il Milan ha fissato un appuntamento per capire le possibilità di acquistare Davide Frattesi. Il Milan vorrebbe entrare nella corsa che vede come concorrenti Juventus e Inter: si vuole capire la possibilità di inserimento. Il giocatore ha un costo tra i 25 e i 35 milioni. Giocatore italiano, del 1999, bravo a inserirsi".

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IL RINNOVO DI TRAORÉ — Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo 'Twitter', infatti, la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per il rinnovo di contratto di Chaka Traoré, classe 2004. Nella giornata di martedì si sarebbe tenuto un incontro, ma ancora sussisterebbe una certa distanza tra le parti, che comunque starebbero lavorando per cercare una quadra.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

NEWS SUL NUOVO STADIO — Una delle questioni di cui si è discusso spesso negli ultimi mesi in casa Milan è quella relativa al Nuovo Stadio. Sembra che la scelta sia ricaduta sull'area San Francesco di San Donato Milanese, come confermato anche dal sindaco del Comune. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, siamo in una fase preliminare in cui il dialogo tra le parti verte sulla capienza ideale dell'impianto sportivo. Al momento non esisterebbero vincoli dovuti alla grandezza delle aree, nel senso che la capienza non cambia al variare dell'area adibita. L'ideale sarebbe intorno ai 65-70 mila posti ed oltre una certa soglia i costi vengono ritenuti insostenibili. LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Rafael Leao sul Diavolo e non solo >>>