Mercato Milan, grandi manovre: Diavolo come nuovo

Questa sessione di mercato sta vedendo, in Italia e forse non solo, il Milan come grande protagonista. I rossoneri sono gli unici che hanno fatto molte operazioni in entrata. Le altre concorrenti della Serie A sono immobili: o preferendo non cambiare quasi nulla rispetto all'assetto della scorsa stagione oppure, molto di più, in attesa di riuscire a comprare. Le operazioni in uscita le hanno fatte tutte, ma in poche sono già riuscite a reinvestire. Milan a parte.