Mercato Milan: è fatta! Arriva a gennaio. Allegri li ha fatti impazzire per tre mesi

Il Milan di Massimiliano Allegri , nella serata di ieri, è stato eliminato dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano della Lazio di Sarri, il tutto grazie ad un gol del capitano Mattia Zaccagni arrivato grazie ad un calcio d'angolo intorno all'ottantesimo minuto di gioco. Nonostante ciò però, il calciomercato si sta avvicinando e, la società di via Aldo Rossi non vuole farsi cogliere impreparata.

Il video

Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha voluto far chiarezza su alcuni situazioni di mercato. Nel nuovo video si è parlato molto del giovane Juan David Arizala, terzino sinistro classe 2005 dell'Independiente Medellin che, in questa stagione, ha totalizzato circa 27 presenze, con 2 gol e 1 assist. Non solo mercato però. Nel video si è parlato anche del mercato in uscita.