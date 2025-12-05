Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Mercato Milan: è fatta! Arriva a gennaio. Allegri li ha fatti impazzire per tre mesi

ULTIME MILAN NEWS

Mercato Milan: è fatta! Arriva a gennaio. Allegri li ha fatti impazzire per tre mesi

Mercato Milan: è fatta! Arriva a gennaio. Allegri li ha fatti impazzire per tre mesi - immagine 1
Nel nuovo video del nostro Stefano Bressi si sono analizzate diverse tematiche: dalla Coppa Italia al calciomercato...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, è stato eliminato dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano della Lazio di Sarri, il tutto grazie ad un gol del capitano Mattia Zaccagni arrivato grazie ad un calcio d'angolo intorno all'ottantesimo minuto di gioco. Nonostante ciò però, il calciomercato si sta avvicinando e, la società di via Aldo Rossi non vuole farsi cogliere impreparata.

Il video

—  

Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha voluto far chiarezza su alcuni situazioni di mercato. Nel nuovo video si è parlato molto del giovane Juan David Arizala, terzino sinistro classe 2005 dell'Independiente Medellin che, in questa stagione, ha totalizzato circa 27 presenze, con 2 gol e 1 assist. Non solo mercato però. Nel video si è parlato anche del mercato in uscita.

LEGGI ANCHE

Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per tutte le news sul mondo Milan, gli eventi, le live reaction e vari contenuti con ospiti esclusivi!

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Milan-Hellas Verona 1-1: bene Scotti e Di Siena. Che rischio Bouyer

Leggi anche
Milan, le parole di Savicevic fanno ben sperare. Dettagli sull’arrivo di Arizala e il...
Cagliari, che guaio: per Felici si teme un lungo stop, possibile rottura del crociato

© RIPRODUZIONE RISERVATA