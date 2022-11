È scomparso Roberto Maroni: l’ex Ministro era tifoso del Milan

Non c'è l'ha fatta a combattere quel grande male che da anni era dentro di lui e con il quale era costretto a lottare. Roberto Maroni si è spento all'età di 67 anni a causa di una grave malattia che non gli dava pace e la notizia ha lasciato a bocca aperta tanto il mondo politico, quanto quello sportivo.

Maroni era infatti molto legato anche a Silvio Berlusconi, tanto da far parte di diversi governi guidati dal Cavaliere, Inoltre era stato anche Segretario della Lega e Governatore della regione Lombardia, nonché Ministro degli Interni e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aouar o Ziyech? Maldini ha in mente un terzo nome per gennaio >>>