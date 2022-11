Calciomercato Milan – Adli in partenza: andrà via per crescere

Yacine Adli sembra destinato a lasciare il Milan nel calciomercato di gennaio 2023. Sei mesi di prestito altrove per rilanciarsi sul campo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan per il calciomercato invernale, si è soffermata su Yacine Adli. Il centrocampista francese, classe 2000, aveva incantato i tifosi rossoneri, la scorsa estate, per dribbling, tocco di palla ed eleganza nei movimenti.

Calciomercato Milan, in uscita Adli: ha giocato poco in rossonero — Il giocatore cresciuto nel PSG e preso dal Bordeaux sembrava poter avere tutto per incantare 'San Siro'. La prima parte di questa stagione, però, ha detto ben altro. Adli, infatti, ha disputato appena 114' di gioco in 4 presenze totali, solo in Serie A, giacché è stato escluso dalla lista UEFA per partecipare alla Champions League.

Di queste 4 partite, una sola, il 16 ottobre scorso in casa dell'Hellas Verona, da titolare. Con lui il Milan ha già avuto pazienza. Lo aveva acquistato, infatti, dal Bordeaux per 10 milioni di euro nell'estate 2021, lasciandolo, però, in prestito ai 'Girondins' per un'ulteriore stagione per permettergli di maturare e giocare con continuità.

Adli verso il prestito: in Serie A o in Europa — Uno scenario che potrebbe ripetersi adesso, secondo la 'rosea', con un prestito secco di sei mesi in Serie A oppure in una squadra europea. Nella prossima stagione mister Stefano Pioli riabbraccerebbe, così, un calciatore più rodato e strutturato, pronto a giocarsi le sue carte con i big della rosa rossonera.

Il contesto, per Adli e per il Milan, cambierebbe in meglio. Quello che non cambia, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, è la fiducia che i dirigenti del Diavolo ripongono del calciatore transalpino. Che vada - come probabile - in prestito o meno, a 'Casa Milan' restano convinti di aver visto giusto su Adli. Aouar o Ziyech? Maldini ha in mente un terzo nome per gennaio >>>