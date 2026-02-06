Il Milan ha steso il Bologna di Vincenzo Italiano con un netto 3-0 nella serata di martedì, conquistando 3 pinti pesantissimi che permettono al diavolo di rimanere 'attaccato' all'Inter capolista. Attualmente, infatti, i rossoneri occupano il secondo posto in classifica a quota 50 punti, mentre i nerazzurri guidano la vetta con 55. Il prossimo impegno dei rossoneri sarà venerdì 13 gennaio contro il Pisa in trasferta. Andrea Marinozzi, giornalista sportivo, nel frattempo è voluto tornare a parlare della gara del Dall'Ara sul suo canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Marinozzi—
Le parole di Andrea Marinozzi sulla gara di Bologna e in particolare su Nkunku: "Il Milan sta vivendo un ottimo momento e sta recuperando giocatori fondamentali, che avevamo visto poco, timidi nelle prime giornate: Nkunku è uno di questi. Contro il Bologna Allegri gli ha chiesto un lavoro non banale: lui si allargava nella zona sinistra per gestire la palla lì e l’ha gestita bene, facendo riempire la zona centrale da giocatori più fisici. Il tunnel di suola a Zortea è qualcosa di veramente bello, giocata stilosa e bellissima"
