Manchester United, corsa a tre per acquisire il club: c’è anche Elliott

Dopo anni di dominio in Europa e in Inghilterra, nel corso delle ultime stagioni il mondo intero ha assistito a un' involuzione del Manchester United , che sembra incapace di vincere. E questo nonostante le campagne acquisti faraoniche, compresa quella che ha visto il ritorno ai Red Devils della stella Cristiano Ronaldo .

Sembra che per acquisire il Manchester United siano state presentate due proposte alla famiglia Glazer. La prima da Jim Ratcliffe, sarebbe pari a 4,5 miliardi di euro. Una seconda, recapitata da Jassim Bin Hamad Al Thani, si aggirerebbe intorno ai 5 miliardi di euro. In questo scenario, secondo l'agenzia Reuters, si inserirebbe anche l'ex proprietario del Milan Elliott, che non sarebbe interessato ad acquisire direttamente le quote del club, ma vorrebbe unicamente prestare soldi ad un potenziale acquirente.