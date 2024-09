Entro fine settembre è attesa la sentenza sul primo capo d’accusa riguardante le presunte violazioni del Fair Play Finanziario (FPF) da parte del Manchester City. Come scrive 'The Times', l’indagine, portata avanti dalla Premier League, si concentra su nove stagioni in cui il club non avrebbe fornito informazioni finanziarie complete, in particolare riguardo alle sponsorizzazioni. Il Manchester City è anche accusato di non aver collaborato in modo trasparente con l’indagine.