Manca qualità, troppi errori tecnici! Analisi Atalanta-Milan 1-1: Rafa Leao…

Già dopo il pareggio di ieri in Atalanta-Milan c'era la sensazione che la squadra rossonera avesse avuto troppe difficoltà a creare. Non tanto per la bravura dei bergamaschi, quanto per i tanti errori tecnici. Massimiliano Allegri lo ha sottolineato subito dopo la gara. A questa squadra, con gli assenti, manca troppa qualità. Si sbagliano passaggi elementari. Poi se gli attaccanti non aiutano è la fine. Rafa Leao ieri è stato inaccettabile: il talento portoghese classe 1999 ha passeggiato per il campo, stavolta davvero. Tutto questo ha portato al pareggio finale, con l'Atalanta che, comunque, l'ha preparata benissimo. Nel video col nostro match analyst Mattia Pellé abbiamo studiato tutto questo e approfondito, con uno sguardo anche al futuro... Trovi il video sul nostro canale YouTube qui sotto: ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella, ma anche di commentare con pareri o domande!