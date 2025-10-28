La partita peggiore! Atalanta-Milan 1-1: attaccanti orrendi e troppi assenti

Una partita brutta, orrenda, la prestazione peggiore dell'anno in Atalanta-Milan per i rossoneri. Finisce 1-1, ma poteva andare molto peggio. Il fatto di non aver perso, però, è sicuramente positivo. Questa squadra difficilmente non fa punti e questo può fare la differenza in una stagione. Tuttavia, oggi le assenze hanno pesato tanto. Era il periodo peggiore per avere queste mancanze e, purtroppo, alla terza gara in nove giorni, il Milan ha iniziato a sentire la fatica. Deludono però i tre attaccanti che hanno giocato, uno peggio dell'altro. Nel video sul nostro canale YouTube il commento, lo trovi qui sotto. Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella, ma anche di commentare!