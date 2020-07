“Maldini è triste”, Ambrosini spiazza tutti a Sky | Milan News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quella di ieri è stata una serata molto particolare per i tifosi rossoneri. Durante Sassuolo-Milan, infatti, sono rimbalzate le voci (poi confermate) dalla Germania di una permanenza di Stefano Pioli, con Rangnick che dunque non sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione.

Il grande vincitore? Pioli ovviamente, ma anche Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica, infatti, non ha mai condiviso la scelta di affidarsi a Rangnick, tanto è vero che il suo addio al Milan era praticamente scontato, ma le cose sono completamente cambiate nel giro di pochi giorni. Certamente il rapporto tra Maldini e Gazidis non è stato, non è, e non sarà tra i più cordiali del mondo, ma viene difficile pensare che a questo punto possa lasciare il club proprio quando è stato confermato l’allenatore che lui stesso ha scelto.

Ai più attenti, però, non sono sfuggite le frasi di Massimo Ambrosini. L’ex compagno di squadra di Maldini, infatti, prima del fischio di inizio di Sassuolo-Milan, ha lasciato le seguenti dichiarazioni: “Secondo me è un po’ triste, ha intrapreso questa carriera passando attraverso un percorso, prima c’era Leonardo, da lui ha imparato qualcosa, ha voluto vicino Boban Probabilmente avrebbe voluto prendersi in carico la responsabilità da solo e penso sarebbe stato in grado di farlo. Secondo me se l’era meritata – ha dichiarato Ambrosini su Maldini – ha superato delle difficoltà e si sta prendendo delle rivincite, alcuni giocatori che ha scelto si stanno rivelando dei grandissimi calciatori”.

Dichiarazioni un po' strane quelle di Ambrosini, considerando che a fine gara è stato annunciata la permanenza di Pioli, con le quotazioni di Maldini ovviamente in grande rialzo. Possibile che il direttore dell'area tecnica non abbia gradito quanto accaduto in questi mesi e dunque deciderà comunque di lasciare al termine della stagione? Difficile dirlo in questo momento, considerando che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo (come accaduto ieri), ma il "Maldini triste" esce ancora più rafforzato. Sentimenti a parte, è questa probabilmente l'unica cosa che conta per l'ex capitano.