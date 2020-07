Theo Hernández ‘benedice’ su Twitter il rinnovo e la conferma di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha espresso soddisfazione, sui social, per la conferma in panchina di Stefano Pioli, tecnico che ha saputo valorizzarlo e che ieri, fallita la trattativa del club di Via Aldo Rossi con Ralf Rangnick, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.

Theo Hernández, infatti, ha ricondiviso, sul suo account personale del popolare social network ‘Twitter‘, il comunicato ufficiale postato dal Milan sul rinnovo di Pioli e pubblicato una foto che li ritrae entrambi sui campi di allenamento del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

L’ex Real Madrid, dunque, sebbene in modo diverso da quanto aveva fatto giorni fa il turco Hakan Çalhanoglu, ha fatto capire di essere d’accordo con la decisione della società rossonera. INTANTO, QUESTA MATTINA, VISITA DI PAOLO SCARONI E IVAN GAZIDIS A MILANELLO >>>

