Maldini contro Rangnick: l’ex capitano a un passo all’addio. Le ultime

NEWS MILAN – Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Paolo Maldini. Come facilmente intuibile, le parole del direttore dell’area tecnica del Milan riportate dall’ANSA, hanno fatto discutere. Come viene riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, le dichiarazioni di quest’oggi non erano state concordate con la società.

Un dettaglio importante, perchè, dopo il licenziamento di Zvonimir Boban, Maldini non aveva più parlato di Ralf Rangnick.In più il presidente Paolo Scaroni aveva ribadito in più occasioni l’importanza di concordare le interviste con la società, cosa che appunto è costata il licenziamento del croato. Queste parole, dunque, non saranno sicuramente piaciute a Elliott, e le speranze che a questo punto Maldini rimanga al Milan sono sempre più ridotte. Resta da capire le modalità dell’addio: o dimissioni (difficile) o un divorzio consensuale.

C’è però da sottolineare un altro aspetto importante. A Ivan Gazidis non sono piaciute le dichiarazioni pubbliche di Rangnick. Le continue parole del tedesco hanno irritato non poco la proprietà, visto che le negoziazioni sono ancora in corso e visto che queste dichiarazioni vengono viste come un tentativo di mettere pressioni sul Milan. Di sicuro la fumata bianca tra il club rossonero e Rangnick è tutt’altra che scontata, anche perchè la società ha dei paletti rigidi da rispettare per quanto concerne il fair play finanzario, oltre al fatto l’emergenza coronavirus ha messo in stand by una situazione che qualche mese fa sembrava discesa. Vedremo cosa succederà, ma a questo punto Pioli può concretamente sperare in una conferma. Intanto i tifosi si dividono tra Maldini e Rangnick, continua a leggere >>>

