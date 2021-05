Maldini ai tifosi: “Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è rivolto ai tifosi rossoneri presenti davanti alla sede per festeggiare la qualificazione in Champions

Paolo Maldini, contagiato dall'entusiasmo dei tifosi davanti Casa Milan, si è rivolto a tutti con queste brevi, ma significative dichiarazioni: "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni, lo posso dire sia da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora. Li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora". Interesse del Milan per Lorenzo Insigne: Maldini pronto all'offerta