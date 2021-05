Milan, delirio dei tifosi davanti Casa Milan: si festeggia la Champions (Video)

Quanti tifosi davanti Casa Milan per festeggiare il ritorno in Champions del club rossonero. Che entusiasmo! Ecco il video

Una cornice spettacolare davanti Casa Milan per festeggiare il ritorno in Champions del club rossonero. Un entusiasmo che ha contagiato anche Paolo Maldini e Frederic Massara, usciti dalla sede rossonera per ringraziare i tifosi per il grande supporto dimostrato negli ultimi tempi. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter di 'TuttoMercatoWeb'. Interesse del Milan per Lorenzo Insigne: Maldini pronto all'offerta