Calciomercato Milan – Insigne, Maldini pronto a fare un’offerta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbe interessato a Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli. Le novità

Salvatore Cantone

Lorenzo Insigne colpo di calciomercato del Milan? Tutto è possibile. Il Corriere del Mezzogiorno, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del club rossonero per l'attaccante del Napoli. Lorenzo è stato protagonista di una grande stagione con la maglia azzurra avendo segnato 19 gol e realizzando 11 assist. C'è però grande rammarico nel giocatore considerando che il Napoli ha fallito l'obiettivo Champions League proprio all'ultima giornata.

Insigne ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2022. Le trattative con Aurelio De Laurentiis sono in corso, ma al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Il presidente, come noto, è un osso duro, e dunque sarà difficile per l'esterno offensivo ottenere l'ingaggio richiesto. Per questo motivo Insigne potrebbe anche essere ceduto quest'estate dopo tanti anni di militanza del Napoli.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, il Milan sarebbe pronto a prendere Insigne qualora il giocatore non rinnovasse con il Napoli. Maldini e Massara sarebbero disposti a fare follie pur di prendere l'attaccante, ma l'ultima parola spetterà a Luciano Spalletti, che dovrà decidere se fare a meno del talento di Lorenzo, che sarà uno degli uomini di punta di Roberto Mancini al prossimo Europeo.

Vedremo cosa succederà, ma c'è anche da dire che portare via Insigne dalla Campania sarà tutt'altro che facile. Con De Laurentiis le trattative sono sempre molto difficili e complicate. In più c'è da segnalare una grande abbondanza sulla fascia sinistra: il Milan, in questo momento, ha in quel ruolo Ante Rebic, Rafael Leao e Jens Petter Hauge. Insomma, il futuro di Insigne è ancora estremamente incerto. Milan, ecco l'offerta a De Paul