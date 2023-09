Macedonia del Nord-Italia 1-1, Bardhi risponde a capitan Immobile

La prima Italia di Luciano Spalletti ha pareggiato contro la Macedonia del Nord, che ultimamente sta risultando un avversario davvero ostico per gli azzurri. Se è vero che si è giocato su un campo in condizioni non certamente perfette, è anche necessario sottolineare come ci siano stati tanti errori dal punto di vista tecnico. Soprattutto da parte dei due esterni, Matteo Politano e Mattia Zaccagni.