Lutto nel mondo calcio: a 86 anni ci ha lasciati Carlo Mazzone

Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Carlo Mazzone, ex allenatore della Roma, che è scomparso a 86 anni

Come riferito dall'edizione online de 'Il Messaggero', nella giornata di oggi il mondo del calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone. L'ex allenatore della Roma, che deteneva il numero di panchine in Serie A con 797, ci ha lasciati all'età di 86 anni. Non sono ancora note le cause della morte.