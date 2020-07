LIVEBLOG, Milan-Bologna: Ibrahimovic, ironia sui social: “Con Pioli nel parcheggio”

MILAN NEWS – Una prova da applausi per i rossoneri di Stefano Pioli, che però non ha lasciato tutti soddisfatti. Nonostante il rotondo 5-1 di Milan-Bologna, il mai domo e mai sazio Zlatan Ibrahimovic non ha preso di buon grado la sostituzione decisa dal tecnico rossonero. Lo svedese avrebbe voluto lasciare il segno e trovare la rete, magari su azione finalmente. Al momento dell’uscita dal campo, non ha nascosto il nervosismo e sui social è ovviamente partita l’ironia. Ecco alcuni dei commenti più divertenti. Pioli ha risposto così nel post gara LEGGI >>>

