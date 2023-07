Lione sotto osservazione: strada spianata per Pulisic al Milan?

Come noto negli ultimi giorni si sarebbe inserito con forza il Lione nella trattativa tra il Milan e il Chelsea per Christian Pulisic. Il club francese, infatti, avrebbe presentato un'offerta ai Blues maggiore di quella del Diavolo e soprattutto difficilmente pareggiabile dai rossoneri. Nonostante ciò, comunque, lo statunitense aveva ribadito la propria preferenza per il club di via Aldo Rossi.