Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Hudson-Odoi vuole lasciare i Blues”

Uno degli ultimi nomi, forse un po' a sorpresa, accostati al Milan , è stato quello di Callum Hudson-Odoi . Il Chelsea sarebbe pronto ad ascoltare le offerte che i club vogliono fare per l'inglese, ma nelle ultime ore sembra esserci qualcosa in più da questo punto di vista.

Secondo quanto riferito dal 'The Athletic', infatti, Callum Hudson-Odoi vorrebbe lasciare definitivamente il Chelsea, un'intenzione che però al momento non è corrisposta dai Blues, che non vogliono perderlo coì facilmente. Il quotidiano inglese conferma l'interesse del Milan, ma parla anche di altri tre club sulle sue tracce, ossia Nottingham Forest, Fulham e Crystal Palace.