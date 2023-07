Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Prima offerta per Fresneda”

Dalla Spagna giungono voci secondo cui il Milan avrebbe presentato la prima offerta ufficiale per Ivan Fresneda

Nonostante la presenza in rosa del capitano Davide Calabria, della sua naturale riserva Alessandro Florenzi e di due giocatori che possono giocare da terzini destri come Pierre Kalulu e Alexis Saelemaekers, il Milan vorrebbe un altro giocatore in quel ruolo. E il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Ivan Fresneda, del Real Valladolid.