L’impero di Ibrahimovic: l’attaccante del Milan è una miniera d’oro

Il Corriere dello Sport si sofferma sule entrate di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ha costruito un vero e proprio impero

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e il suo impero. Dalla Svezia è rimbalzata la notizia di una quota del 10% riconducibile a una società di scommesse , che violerebbe così le regole della FIFA. In realtà la notizia non sorprende, nel senso che il patrimonio dei campioni è sterminato e può accadere che i propri interessi a volte si vadano e intrecciare con iniziative apparentemente innocue, ma che nascondono delle insidie.

Sono tante comunque le voci che vanno a formare il patrimonio di Ibrahimovic. Gli stipendi guadagnati nel corso della sua carriera, ma anche e soprattutto gli sponsor tecnici come Nike e Adidas. Poi ovviamente ci sono i brand: marchi di abbigliamento, televisori, gomme da masticare e tanto altro. In più ci sono da considerare i social: secondo la rivista britannica Hopper, Ibrahimovic guadagna 200 mila dollari per ogni post sponsorizzato che mette sulla sua pagina Instagram. Insomma, un vero e proprio impero, che Zlatan vuole continuare a far crescere. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Donnarumma.