Dalla Svezia – Ibrahimovic nei guai: “Ha violato il codice FIFA” | News

Secondo i media svedesi, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, avrebbe violato il codice Fifa. Ecco di cosa si tratta

Zlatan Ibrahimovic è nell'occhio del ciclone. Dopo l'espulsione contro il Parma e il ristorante aperto in zona rosa, c'è un altro caso che sta prendendo piede. Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, Ibra avrebbe violato il codice etico FIFA. Il motivo? Il centravanti sarebbe co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta. Questo è vietato per le regole Fifa, in quanto non è consentito ai giocatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari di questo tipo.