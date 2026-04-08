Letizia: 'Ennesima partita umorale del Milan. Allegri ha delle responsabilità'

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra i più duri, anche il giornalista Francesco Letizia, che ha dato delle responsabilità all'allenatore del Milan per la prestazione del 'Maradona'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a 'Sportitalia'.
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Milan, Letizia sulla sconfitta contro il Napoli: “Allegri ha delle responsabilità, ecco quali…”
Francesco Letizia così sul passo falso del Milan di Allegri contro il Napoli: il suo intervento ai microfoni di 'Sportitalia'
"Il Milan, ancora una volta, ha affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l'allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po' un clima di gita e l'ho detto anche nel pre partita. Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita... Il punticino, sempre quello. Il buon punto non ti porta da nessuna parte e il Milan troppo spesso si è accontentato dei punticini".
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