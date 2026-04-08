PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Letizia sulla sconfitta contro il Napoli: “Allegri ha delle responsabilità, ecco quali…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Letizia sulla sconfitta contro il Napoli: “Allegri ha delle responsabilità, ecco quali…”

Letizia: 'Ennesima partita umorale del Milan. Allegri ha delle responsabilità'
Francesco Letizia così sul passo falso del Milan di Allegri contro il Napoli: il suo intervento ai microfoni di 'Sportitalia'
Redazione PM

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra i più duri, anche il giornalista Francesco Letizia, che ha dato delle responsabilità all'allenatore del Milan per la prestazione del 'Maradona'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a 'Sportitalia'.

"Il Milan, ancora una volta, ha affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l'allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po' un clima di gita e l'ho detto anche nel pre partita. Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita... Il punticino, sempre quello. Il buon punto non ti porta da nessuna parte e il Milan troppo spesso si è accontentato dei punticini".

Leggi anche
Doppio programma a Milanello: le ultime in vista di Milan-Udinese
Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani

© RIPRODUZIONE RISERVATA