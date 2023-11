Lecce-Milan, Pioli non interverrà in conferenza alla vigilia | PM News

Alle ore 15:00 di sabato 11 novembre, il Milan scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce di Roberto D'Aversa. Secondo quanto risulta alla nostra redazione il tecnico rossonero Stefano Pioli non interverrà nella consueta conferenza stampa alla vigilia per presentare la sfida del giorno successivo e rispondere alle domande dei cronisti presenti. LEGGI ANCHE: Milan, Kjaer torna dopo la sosta? Pulisic verso il no per il Lecce