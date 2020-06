Lecce-Milan 0-1 al 45′: decide per ora Castillejo

MILAN NEWS – È terminato da poco, allo stadio ‘Via del Mare‘, il primo tempo di Lecce-Milan, gara valevole per la 27^ giornata di Serie A. I primi 45′ hanno visto i rossoneri andare in vantaggio con Samu Castillejo, bravo, al 26′, a girare alle spalle del portiere giallorosso Gabriel, in area piccola, un cross forte e raso terra del turco Hakan Çalhanoglu dalla destra. Nel finale della prima frazione di gioco, al 40′, il Milan ha perso per infortunio Simon Kjaer, uscito per problemi al ginocchio: al suo posto è entrato Matteo Gabbia. PER SEGUIRE IL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI AL LIVE >>>

