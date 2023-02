Leao per la seconda volta in panchina: il Milan può fare a meno di Rafa?

Leao ancora dalla panchina

La scelta di Pioli è stata quella di mettere in campo una formazione più compatta, con 5 giocatori a centrocampo alla ricerca di mettere difficoltà la manovra dell'Inter. Una scelta che, se fatta bene, poteva avere il suo senso. Detto questo, partendo con la voglia di difendere e ripartire in contropiede, perché mettere in campo due punte di peso come Origi e Giroud. Senza velocità, nessuno dei due riusciva a fare partire la manovra e l'avanzata rossonera. È mancato un collante tra difesa e attacco: certo senza Bennacer si perde molto in "regia". E allora perché non puntare sulla velocità e imprevedibilità di Rafael Leao?