Lazio, Musacchio non perde tempo: “Già al lavoro”

Lazio, la foto di Musacchio in allenamento

Dopo tre anni e mezzo con la maglia del Milan, Mateo Musacchio ha lasciato i colori rossoneri per accasarsi alla Lazio. L’argentino non rientrava più nei piani di Stefano Pioli e sarebbe andato in scadenza di contratto a fine stagione. Dopo un saluto strappalacrime sui social, Musacchio si è buttato a capofitto nella sua seconda avventura italiana e ha postato una sua foto in cui si allena a pieno regime con la squadra di Simone Inzaghi. Ecco la foto.

