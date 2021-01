Milan, il saluto commosso di Musacchio: “Vi porterò sempre nel cuore”

Milan, il saluto di Musacchio

Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore argentino saluta i colori rossoneri dopo un minutaggio sempre più con il contagocce negli ultimi tempi. Nonostante l’addio improvviso e non voluto da entrambe le parti, il neo giocatore biancoceleste non mostra rimpianti né rancore nelle righe scritte su Instagram per ringraziare un ambiente che è stato casa sua per tre anni e mezzo. Ringraziamenti alla città, ai tifosi e a tutti coloro che hanno reso possibile questa sua bella parentesi. Ecco il post.