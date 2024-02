Il Milan si prepara per la partita di venerdì sera contro la Lazio. Una gara importante anche per la zona Champions. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato a Milanello per SkySport, Stefano Pioli aveva concesso un ulteriore giorno di riposo a tre calciatori rossoneri che, nelle ultime settimane, avevano giocato molte partite; i tre, però, hanno ugualmente deciso di presentarsi presso il Centro Sportivo di Carnago per svolgere l'allenamento. Al momento non si conosce l'identità dei tre giocatori rossoneri, che, comunque, si sono allenati lo stesso in vista della partita contro la Lazio. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e un gol per la continuità. Ma la critiche non si fermano...